Nu skal der udpeges ambassadører og nøgleaktører til Videbæks helhedsplan

Videbæk: Lad os få helhedsplanen lavet, inden vi beslutter, om der skal bygges højhuse på Bredgade.

Sådan lød det fra modstandersiden i den voldsomme debat om højhusbyggeriet på Bredgade, men helhedsplanen kunne på grund af ressourcemangel i forvaltningen ikke fremskyndes, så politikerne vedtog højhusbyggeriet uden.

Men nu - knap tre måneder højhusene fik grønt lys - sætter teknik- og miljøudvalget tirsdag helhedsplanen i gang, når handlings- og køreplanen for det næste års arbejde vedtages.

Helhedsplanen for Videbæk skal ifølge kommunen "danne afsæt for og styrke igangværende og kommende udviklingsprojekter i byen, samt at sætte udviklingsprojekterne ind i en sammenhængende ramme, så der kan trækkes i samme retning".

Desuden skal helhedsplanen "understøtte Naturens Rige og tage udgangspunkt i byens identitet, stoltheder og udviklingsmuligheder. Den skal motivere byens borgere og erhvervsfolk til at trække i samme retning, så lokale partnerskaber kan udvikles". Der er nedsat en styregruppe for projektet bestående af borgmester Hans Østergaard i egenskab af formand for økonomiudvalget, John G. Christensen, formand for teknik- og miljøudvalget, direktør i kommunen Flemming Juel- Nielsen og kommunal planchef Niels Peter Lauridsen.

Der skal også nedsættes en ambassadørgruppe, der får til opgave at "gå forrest som positive ambassadører for projektet samt foretage en løbende prioritering i processen".

For at sikre lokal forankring skal der udvælges 15-20 lokale Videbæk-borgere til en nøgleaktørgruppe sammen med cirka fem udvalgte fagpersoner fra Ringkøbing Skjern Kommune.

Der er endnu ikke udpeget Videbæk-borgere som ambassadører eller nogle til aktørgruppen, men kommunen har nogle i tankerne.

- Der er ingen liste endnu, men vi har haft en snak med nogle, om det kunne være dem. Der har været nogle borgere i gang med et arbejde på et eget initiativ, og det er nogle af de mennesker, vi gerne vil tage med ind. Vi ønsker at bygge videre på det arbejde, der har været i gang i Videbæk. Det skeler vi meget til. Vi ønsker at anerkende det arbejde, der har været hidtil. Ingen må føle, de har lavet spildt arbejde, siger projektleder Anne-Marie Bøgh.

Kommunen har kigget på organiseringen i Videbæk og har derfor nogle forslag til, hvem der bør med. Det er byrådspolitikere valgt i Videbæk-området, formanden for Videbæk Borgerforening, formanden for Videbæk Handle og Erhverv, Videbæk Udviklingsforum og en gruppe med navn Helhedsplan Videbæk.

I uge 37 og 39 skal der holdes de første møder med de udpegede borgere. I uge 40 er der kickoff workshop for alle interesserede. Her skal initiativer og potentialer identificeres og kortlægges.

Samtidig åbner den digitale platform, hvor alle kan komme med ideer til helhedsplanen. Senere rykker kommunen til Videbæk og holder åbent kontor, hvor alle med noget på hjerte kan få en snak med projektmedarbejderne.

- Der er mange gode initiativer i Videbæk, men her kan borgerne os, om der er noget, vi har overset og ikke fået med i planen, siger Anne-Marie Bøgh, der opfordrer Videbæk-borgerne til at bruge fantasien. - Der må gerne være drømme med. Der kunne være potentielle drømme i Videbæk, der skal have luft under vingerne ved hjælp af helhedsplanen, siger hun.

Omkring maj/juni næste år skal helhedsplanen være klar til vedtagelse i byrådet.