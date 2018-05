Nu skal der regnes på søndagsåbne genbrugspladser

Forsøget med at holde genbrugspladserne åbent søndag var en succes for dem, der dukkede op. Om det var tilstrækkeligt mange til at gøre ordningen permanent, skal der nu regnes på.

Ringkøbing-Skjern: Er det en succes med søndagsåbne genbrugspladser, når der dukker et sted mellem en fjerdedel og en trediedel op af dem, der normalt kommer på en travl forårslørdag?

Og er det værd at betale 10-15 mand søndagstimeløn for den service?

Det er det, som politikerne i teknik- og miljøudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune skal tage stilling til, når forvaltningen snart er klar med en oversigt over det to-ugers forsøg, der netop er afsluttet.

Søndag var udviklingsspecialist ved Affald og Genbrug Carl Josephsen ude for at lave statistik ved genbrugspladsen i Ringkøbing. Dels over, hvor folk havde hørt, at der var søndagsåbent på forsøgsbasis, og dels for at tælle gæster.

- Denne gang kom der 221 i Ringkøbing og 137 i Tarm (første gang var de to tal 313 og 78, red.). Om det er nok til at retfærdiggøre permanent søndagsåbent på kommunens fem store genbrugspladser, skal politikerne nu beslutte. På en stor forårslørdag kan der godt komme 800 på genbrugspladsen i Ringkøbing, siger Carl Josephsen.

- Vi havde regnet med, at de fleste ville komme med haveaffald, men der kom 128 med haveaffald og 168 med andet affald, mens 69 havde begge dele med, så vi kan altså ikke nøjes med at holde haveaffaldsafdelingerne søndagsåbne. Til gengæld kan vi måske nøjes med to mand pr. genbrugsplads, hvis der ikke kommer flere, hvis forsøget bliver gjort permanent, siger Carl Josephsen.

Carl Josephsen kunne konstatere, at budskabet om forsøget var nået bredt ud ved hjælp af Dagbladet, Facebook og andre kanaler.

- Vi havde gjort alt for at få budskabet ud, og det var dejligt, at det blev hørt, siger han.

Hvad forvaltningen vil indstille til teknik- og miljøudvalget, er endnu ikke besluttet.

Nu skal vi have kigget nærmere på statistikken og have opstillet forskellige scenarier ud fra vores oplevelser under forsøget, og så vil vi komme med vores anbefalinger, siger Carl Josephsen.

Der er 11 genbrugspladser i Ringkøbing-Skjern Kommune - heraf fem store.

- Det har været en sjov oplevelse at tale med folk på genbrugspladserne. Nogle var vildt begejstrede. Det var for eksempel dem, der var ved at renovere sommerhus. Nogle sagde, at de ville komme tre gange for at påvirke statistikken, mens andre sagde, at de lige så godt kunne komme om lørdagen, fortæller Carl Josephsen.