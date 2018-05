Nu skal der lugtreduktion på Tarm Renseanlæg

TARM: Nu skal der gøres noget ved de vedholdende lugtgener fra Tarm Renseanlæg.

I over et år har Ringkøbing-Skjern Forsyning arbejdet på en løsning, og på et bestyrelsesmøde forleden blev løsningsmodellen præsenteret:

Inden sommeren 2018 forventes der etableret en mere målrettet udsugning og rensning af luften de steder, hvor lugtgenerne opstår, og det forventes i væsentlig grad at fjerne lugtgenerne.

I øvrigt vil man nu også føre spildevand fra Hemmet til Tarm Renseanlæg.

Spildevandet fra Hemmet Renseanlæg skal overpumpes til Tarm; men inden dette kan ske, mangler der at blive anlagt transportledninger fra Hemmet til Vostrup.

Da Ringkøbing-Skjern Kommune vil etablere en cykelsti på strækningen i 2018, har Forsyningens bestyrelse besluttet at afsætte de nødvendige anlægsmidler allerede i indeværende år for at kunne gennemføre projektet samtidig med anlæggelsen af cykelstien.

Efter etableringen af transportledningerne i 2018 vil de nødvendige ændringer på Hemmet Renseanlæg samt tilkoblinger af de nye ledninger til de eksisterende ledninger i Vostrup blive gennemført, og Hemmet Renseanlæg kan herefter nedlægges senest i 2020.

Dette er noget hurtigere end beregnet, idet der i den gældende handleplan for spildevand er bestemt, at overpumpningen fra Hemmet til Tarm skal ske fra 2026.

I øvrigt skal Forsyningen også have flyttet vand- og spildevandsledninger i havnebassinet i Hvide Sande i forbindelse med en forestående uddybning.