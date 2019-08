Nu skal borgerne komme med ideer til fremtidens Skjern

Skal borgerservice flyttes ud til et Innovest II? Mandag 16. september er der borgermøde i kulturcentret.

Skjern: Når fremtiden skal planlægges, gælder det om at tænke sig rigtig godt om, så man træffer de rigtige beslutninger.

Det gælder også om at have så mange ideer som muligt på bordet.

Hvordan skal fremtidens Skjern se ud? Det bliver emnet på et borgermøde, som holdes mandag 16. september i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter.

Anledningen er planerne om at flytte den kommunale administration på Finderupvej ud i et eventuelt kommende Innovest II.

Er det klogt at flytte aktiviteter væk fra Skjerns bymidte? Vil det ikke gå ud over butikkerne? Hvad kan der være på grunden på Finderupvej i stedet for?

Det er Skjern Udviklingsforum, Skjern Handelsforening og Ringkøbing-Skjern Kommune, der er gået sammen om et fælles borger-, informations- og debatmøde.