Nu skal Årets Lokale Erhvervskvinde findes - indstil en kandidat her

Ringkøbing-Skjern: Så er det atter tid til at hylde en kvinde ud over det sædvanlige. Det er nemlig nu, at Årets Lokale Erhvervskvinde i Ringkøbing-Skjern skal findes.

Sidste år løb Charlotte Buur Poulsen, direktør i Buur Invest, med titlen ved et arrangement, hvor toplederen Stinne Bosse holdt tale.

I år bliver det er jernhård kvinde med mange titler, der skal stå for talen, nemlig ekstremsvømmer, konsulent i Forsvaret, medlem af DGIs hovedbestyrelse og formand for Fjordsvømmer og Vinterbaderklubben Neptun, Christina Hedegård.

Prisen bliver uddelt af netværket ErhvervsKvinder i Ringkøbing, og juryen består af Lone Andersen, viceformand Landbrug & Fødevarer, Lene Hindbo, Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, Anni Damgaard, formand ErhvervsKvinder Ringkøbing og Gudrun Pedersen, chefredaktør Dagbladet Ringkøbing-Skjern. En enkel mand har også fundet plads i juryen - Søren Elbæk (S), formand erhvervs- og vækstudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Prisoverrækkelsen finder sted tirsdag 6. november i Martinsens Lounge i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter fra klokken 18, hvor der vil blive serveret middag inden programmet for alvor går i gang. Tilmelding er nødvendigt.