Nu sikres Skjern mod skybrud

Dæmningen ved Skyggehusvej påbegyndes meget snart, og vil sammen med klimasikringen i Den Grønne Korridor forhindre en gentagelse af oversvømmelsen i 2014.

SKJERN: Alle i Skjern husker den 6. september 2014. Den dag, da himlen åbnede sin sluser, og byen blev druknet i regn med millionskader til følge. I løbet af kort tid vil en gentagelse af syndfloden i 2014 formentlig kunne undgås: I løbet af kort tid påbegyndes nemlig konstruktionen af dæmningen ved Skyggehusvej. Samtidig er man stort set blevet færdig med arbejdet på Den Grønne Korridor, der også rummer en række elementer, der skal modvirke oversvømmelse. - Og skulle dæmningen ved Skyggehusvej ikke vise sig at være nok, har vi indbygget nogle yderligere muligheder i Den Grønne Korridor, der ligger klar, hvis vi skulle få brug for dem, siger Niels Peter Jensen. Han er pensioneret landinspektør, og har været stærkt involveret i arbejdet med Den Grønne Korridor - især klimasikringsdelen. Lørdag tog han Dagbladet med på en lille tur for at vise, hvorfor han tror på, at Skjern nu snart vil være rimeligt sikret med en omfattende oversvømmelse. Vi lagde ud på broen over Kirkeåen ved Skyggehusvej.

Skyggehusvej-dæmningen Skyggehusvejdæmningen etableres i løbet af kort tid.Der er tale om en klimadæmning, der går på tværs af Kirkeå-dalen umiddelbart opstrøms Skyggehusvej.



Klimadæmningen skal anvendes til forsinkelse af overfladevand ved store afstrømninger i Kirkeå.



Formålet med etableringen af klimadæmningen er at sikre Skjern By bedre mod oversvømmelse som følge af blandt andet fremtidige skybrudshændelser.



Klimadæmningen ved Skyggehusvej vil muliggøre en forsinkelse og en midlertidig "vandparkering" af åvandet på de opstrømsliggende landbrugsarealer, inden vandet strømmer ned til Skjern by.

250.000 kubikmeter Det er her, man vil anlægge en ny klimadæmning tværs over Kirkeå-dalen; anlægget er placeret lige umiddelbart opstrøms fra Skyggehusvej. - Problemet er, at Kirkeåen starter i kote 32 (det vil sige 32 meter over havet, red.), og falder til kun kote 0,40 ved Klokkebjerg. Hvor den løber sammen med Ganer Å er den nede i under kote 0. Det er et kraftigt fald på en ret kort strækning, siger Niels Peter Jensen. Det var de voldsomme vandmængder, der på kort tid og med stor kraft skyllede ned gennem Kirkeå-dalen og videre ind i Skjern i september 2014, der først og fremmest forårsagede de store oversvømmelser i byen. - Formålet med dæmningen er at kunne forsinket vandet fra Kirkeåen, hvis der skulle komme et skybrud. Vi kan opstuve op til 250.000 kubikmeter vand på landbrugsarealerne bag dæmningen, fortæller Niels Peter Jensen. Når tilstrømningen så er ophørt, vil man under kontrollerede forhold kunne lukke det opstuvede vand ud i Kirkeåen.

Den Grønne Korridor - Skyggehusdæmningen alene vil løse en stor del af problemet med oversvømmelser. Men er det ikke nok, har vi også foretaget en række klimatiltag i Den Grønne Korridor, fortæller Niels Peter Jensen, mens vi kører hen Storkesøen i den del af korridoren, der hedder Skovkanten. - Storkesøen samler overfladevandet fra det nærliggende industri- og erhvervsområde, der så ledes til søen ad åbne grøfter; så kan noget af vandet også nå at sive ned i grøfterne undervejs. Hele området er sumpet, og derfor har været nødvendigt at anlægge en del forhøjede stier - især op mod boligområdet Vester Birk. - Den forhøjede sti fungerer samtidig som dige, der beskytter boligområdet. Det vil nemlig være muligt at opstemme yderligere omkring 10.000 kubikmeter vand her, hvis kommunen ønsker det, siger Niels Peter Jensen. - Det vil kræve, at man laver en opstemning af Kirkeåen, hvor den løber under ringvejen. Det er er ikke truffet beslutning om, men gør man det, har vi altså forberedt området; det vil kunne laves temmelig hurtigt.

Høje broer Vi fortsætter videre til Byengen for at kigge nærmere på Poul Grenes Bro. I forbindelse med etableringen af Den Grønne Korridor var der overvejelser om at lave en mulighed for at opstemme vandet bag den nye bro, der erstattede en gammel spang, så man også her ville kunne etablere et forsinkelsesbassin. - Det kunne dog ikke lade sig gøre, fordi der opstrøms i forhold til broen er et par store regnvandsudløb fra boligområderne ud til Byengen, siger Niels Peter Jensen. - Blev der stemmet op ved Poul Grenes Bro, ville regnvandet løbe baglæns i rørene, og boligblokkene risikerede at få vand i kælderen; der var jo heller ikke nogen grund til at gøre det, hvis de andre tiltag virker, siger Niels Peter Jensen. I stedet blev Poul Grenes Bro hævet meget i forhold til den gamle bro, og der blev lavet nogle gennemstrømningskanaler i siderne, så man letter vandets passage ved meget høj vandstand, og broen ikke risikerer at blive undermineret af strømmen. Alt i alt er der forresten 24 offentlige og private broer, der forbinder Kirkeåens to bredder i Den Grønne Korridor!