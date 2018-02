Nu må slagter Kirkeby udvide

Slagter Kirkeby

Slagter Kirkeby blev til, da Michael Kirkeby Andresen fra Sdr. Felding overtog Skjern Pølser den 1. januar 2005; forretningen skiftede navn til Slagter Kirkeby inden for en måned.Michael Kirkeby er uddannet slagter, men han havde i en årrække arbejdet i industrien, før han valgte at blive selvstændig og forfølge sin passion for kød - ikke mindst pølser. Hustruen Heidi kom i 2011 med i forretningen, idet hun tager sig af kontorarbejdet. Slagter Kirkeby er vokset stille og roligt gennem årene. Der var fire ansatte i 2005, og det tal er vokset til 13 i dag.Slagter Kirkeby henter kunderne vidt omkring fra. Michael Kirkeby har ikke bare fokus på den store passion, pølsemageriet. Butikken byder på et stort udvalg af kødprodukter, der bygger på friske råvarer af høj kvalitet, og slagtemesteren sætter en ære i hele tiden at komme med ny inspiration til velsmagende menuer. Slagter Kirkeby leverer megen mad ud af huset, og ikke mindst tiden omkring jul og nytår er travl.