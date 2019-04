Nu kommer tyskerne også til traktortræk

BORRIS: Hvis du skal til traktortræk i Borris i påsken, kan du godt begynde at hamstre ørepropper allerede nu. For der bliver rift om dem. Udover at vejrudsigten lover fantastisk forårsvejr, så er antallet af deltagere på banen er vokset, så der er mere at se på for tilskuerne.

- Ikke færre end fire tyske traktortrækkere har meldt deres ankomst, og i år er der hele otte norske deltagere og en enkelt fra Sverige, fortæller Inger Bech, der sidder med i bestyrelsen for Påsketræk i Borris, som holdes søndag i påsken.

Det er lidt vildt, mener Inger Bech, fordi det skal ses i lyset af, at påsketrækket intet har gjort for at få tyske deltagere på banen. De har selv bedt om at komme med.

- Vores mål er at lave et rigtig godt stævne og så udvikle os hvert år. Det må være rygtedes helt til Tyskland, siger hun.