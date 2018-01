Nu kommer der folk i Pendlerhuset

- Jeg har arbejdet i Skjern i fire år, og min mand arbejder i Tistrup, så vi ligger og kører enormt meget og er ret trætte af at pendle. Derfor blev vi enige om, at vi skal bo i en af de byer, vi arbejder i. Og så søgte vi herop, fortæller Helle Laugesen, der arbejder som udlandsassistent i Skjern Bank.

TARM: Siden sommer har pendlerhuset på Søparken i Tarm stået klar til at tage imod en familie, der gerne vil slippe for at lægge en masse tid på landevejene.

Udover at begrænse tiden på landevejen til og fra arbejde, glæder Helle Laugesen sig også til, at børnene i fremtiden kan cykle til og fra skole og fritidsaktiviteter.

- Muligheden for, at vi kunne flytte ind i Pendlerhuset har givet lidt ro på i processen med at finde den rigtige løsning for os, siger Helle Laugesen.

Familien har solgt deres eget hus og skal i gang med at bygge hus i Ganeråparken i Skjern og derfor er børnene allerede tilmeldt institutioner i Skjern, så de undgår et skoleskift. Og i mellemtiden bor familien altså i Pendlerhuset.

Huset er for nye borgere

Ideen om at bygge et alternativ til, at folk skal pendle ind og ud af kommunen, kom fra en gruppe initiativrige borgere. Skjern-Tarm Håndværker- og Industriforening greb idéen, og lokale virksomheder har stået for byggeprocessen af huset, der er tegnet af Daugaard Arkitektfirma i Tarm. Kommunen har støttet ideen og byggeriet med et afdragsfrit lån på 500.000 kroner.

Tilflyttere kan leje sig ind i en prøveperiode på et år, som kan forlænges i forbindelse med at, et huskøb eller en nybygning i området falder på plads. Formålet er at give potentielle tilflyttere det sidste puf i til at bosætte sig permanent i Ringkøbing-Skjern Kommune.