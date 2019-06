Nu kommer der flere byggegrunde i Ringkøbing-Skjern Kommune

En status over kommunale byggegrunde til salg viser, at antallet af solgte byggegrunde i Ringkøbing-Skjern Kommune steg en tredjedel sidste år sammenlignet med 2017.

Ringkøbing-Skjern: "Find grunden til dit drømmehus", står der på kommunens grundsalgs-side. Og så mange har fundet gode grunde - inklusive en byggegrund - til at bosætte sig i Ringkøbing-Skjern Kommune, at der nu er ansat en medarbejder til at finde og udvikle nye bolig- og erhvervsarealer.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra kommunen.

En status over kommunale byggegrunde til salg viser, at antallet af solgte byggegrunde i Ringkøbing-Skjern Kommune steg en tredjedel sidste år sammenlignet med 2017. Blandt årsagerne til stigningen er sandsynligvis en samarbejdsaftale med Boliga og oprettelsen af hjemmesiden grundsalg.rksk.dk, hvor man får en hurtig introduktion til alle de gode grunde, der er til at slå sig ned i landsbyer og landdistrikter i kommunen - og en oversigt over kommunale byggegrunde, der aktuelt er til salg.

Men selv om der er plads nok i Danmarks geografisk største kommune, kan det være en udfordring at finde tilstrækkeligt med ledige byggegrunde, der kan byggemodnes og projektudvikles i takt med efterspørgslen.

Derfor ansatte Ringkøbing-Skjern Kommune pr. 1. maj en medarbejder, Mette Wraa Nielsen, til at stå for netop den del af udviklingen i kommunen. Og derfor behandlede Økonomiudvalget på et møde tirsdag en samlet sagsfremstilling, der anbefalede at igangsætte forarbejdet med udvikling af kommunale arealer og udstykningen af kommunale byggegrunde i Stauning, Rindum Mølleby og Vorgod-Barde.