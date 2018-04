Nu kommer de sjoveste kampe for Skjern Håndbold

Skjern: Det har allerede været en mindeværdig sæson i Skjern Håndbold.

Grundspillet blev vundet for første gang, Telekom Veszprem blev ryddet af vejen, så Skjern Håndbold skal spille kvartfinale mod HBC Nantes i Champions League, Super Cup blev vundet.

Nu kommer så de kampe, som det hele et eller andet sted drejer sig om - slutspillet. Det hele krydret med de to kampe mod Nantes som bonus.

Men lige netop det med slutspillet er trænerduoen Ole Nørgaard og Henrik Kronborg ikke så vilde med.

- Strukturen med slutspil er uretfærdig. Forsøget på at lave ekstra spænding med ekstra kampe sker på bekostning af det sportslige. Jeg synes, det her system udhuler grundspillet betydning. Vi står i en situation, hvor vi havde omkring 20 point mere end Aarhus i grundspillet. Taber vi så til dem onsdag, så står vi pludselig lige i puljen. Det virker ikke rigtigt på mig. Tag også sidste runde i grundspillet. Den eneste spænding lå omkring, hvem der ville få ottendepladsen. Det er skævt. Det eneste positive ved det her er, at alle kender betingelserne, siger Ole Nørgaard.

Skjern starter ude mod Aarhus. På lørdag kommer det første lokalbrag hjemme mod TTH Holstebro, og tirsdag i næste uge venter en kamp i Aalborg.

- Vi er så klar, som vi kan være ud fra de betingelser, der nu en gang er. Vi har haft fem mand til landsholdssamlinger den seneste uges tid, så vi når kun at træne hele truppen samlet en enkelt gang tirsdag inden første kamp i slutspillet. Men vi piver ikke. Sådan har det været før, fortæller Ole Nørgaard.

Skjern skal spille otte kampe i perioden frem til weekenden 5.-6. maj. Et hårdt program både fysisk og mentalt. Rent fysisk blev grundformen lagt i januar. Fra nu af gælder det om at holde formen ved lige. Der skal trykkes på, når det er muligt, og så skal der restitueres mest muligt. Det hele er en balancegang rent fysisk. Perioden vil også byde på stort mentalt arbejde og taktisk træning.

- Et eller andet sted er vi privilegerede. Det er jo de sjove kampe, vi skal spille nu. Det er i de næste uger, vi bliver bedømt. Vi har jo altid medaljer som målsætning, og når vi ikke semifinalerne, så er det jo nærmest en fiasko, siger Ole Nørgaard.

Champions League har fyldt meget, og det vil garanteret komme til at fylde meget fremad.

- Men det fylder ikke i hovederne endnu. Vi ved, vi skal levere varen i Aarhus onsdag aften. Som udgangspunkt går vi all-in på at vinde alle kampe. Så må vi se, hvad det bringer. Det handler mest om, hvordan vi selv ønsker at spille. Det er vores fundament. Så må vi tilpasse det lidt alt efter den enkelte opgave. Vi lader os ikke stresse. Vi ved, programmet er massivt, men vi skal forsøge at være dygtige nok til at klare det hele, siger Ole Nørgaard.

Han har svært ved at se, hvem der går videre fra puljen.

- Normalt går holdet med to point med over, mens holdet med et enkelt point ikke går videre fire ud af fem gange. Alt er åbent. Vi skal bare udnytte det rygstød, vore to point fra start giver os, siger Ole Nørgaard.