Nu kommer akutlægebilen: Skal køre ud fra Ringkøbing

Fra søndag 1. september erstatter en akutlægebil i Ringkøbing de to akutbiler, som hidtil har kørt ud fra henholdsvis Ringkøbing og Tarm. En god løsning, der giver mere tryghed til borgerne, mener formand for regionens hospitalsudvalg.

Ringkøbing: Der er hurtigere akutlægehjælp på vej til patienterne i Ringkøbing-Skjern, når uheldet er ude.

Fra søndag 1. september bliver der nemlig stationeret en lægebemandet akutbil i kommunen. Dermed indfrier Region Midtjylland det løfte, som borgerne fik sidste år, hvor regionsrådet vedtog at erstatte de to sygeplejerskebemandede akutbiler i Ringkøbing og Tarm med en akutlægebil.

Beslutningen blev truffet, efter at akutlægebilerne gennem flere år fast har været placeret i regionens sparekatalog.

Det var i første omgang planen at stationere den nye lægebil i Ringkøbing, men regionsrådsmedlem Marianne Karlsmose (KD) insisterede på at få undersøgt, hvor den mest optimale placering ville være. Og nu er regionen altså nået frem til, at det er ved sundhedshuset i Ringkøbing.

- Det var vigtigt for mig, at den bedste placering blev undersøgt ikke mindst af hensyn til borgerne i den sydøstlige del af kommunen. Når vi ser på fordelingen af befolkningen og antallet af turister, så giver det mest mening, at den skal køre ud fra Ringkøbing. At vi får en akutlægebil er en sejr, og det er den bedste og mest langsigtede løsning, selv om to biler bliver til én, og det har været afgørende for mig, siger Marianne Karlsmose, som understreger, at Tarm også i fremtiden vil bevare sin ambulance.

Formand for regionens sygehusudvalg, Henrik Gottlieb Hansen (S), er meget tilfreds med, at beslutningen om en akutlægebil nu føres ud i livet.

- Akutlægebilen er en rigtig god løsning for borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune, der nu kan føle sig mere trygge, siger han i en pressemeddelelse.

Også overlæge Bo Nees Iversen, der er leder af regionens akutlægebiler er tilfreds. Han kalder Ringkøbing det helt rigtige udgangspunkt.

- Placeringen i Ringkøbing vil sikre hurtig lægehjælp til flest mulige borgere i området. Det vil være en gevinst i sommerperioden, hvor der er mange turister langs kysten. Den nye akutlægebil bliver en velkommen spiller i det samlede akutberedskab, siger han i pressemeddelelsen.

Den nye akutlægebil i Ringkøbing bliver drevet af regionen, der i forvejen står for driften af fire østjyske lægebiler. De øvrige fem akutlægebiler i regionen står Falck for driften af.

Det har tidligere været fremme, at driften af den nye bil bliver på godt otte millioner kroner, som er inklusiv lønudgiften til de læger, som på skift skal bemande bilen døgnet rundt. Overlæge Mads Partridge Vandborg bliver daglig leder af akutlægebilen og tager den første vagt på søndag.