Nu kan du skåle i Skjern Å: Åen får egen øl og whisky

SKJERN: Med hånden på rattet og øjnene på dybdemåleren navigerer fiskemesteren Søren Larsen med en vigtig last. For i bunden af den lille motorbåd står en egetræstønde. 50 liter gyldne dråber indeholder tønden, som egentlig er fra Frankrig, men mest af alt er kostbar, fordi indholdet stammer fra Stauning Whisky.

Whiskytønden sejlede mandag på Skjern Å for at tage turen fra Stauning til Albæk; en tur på mere end fire timer. Det er nemlig i Albæk, Laksens Hus ligger, og whiskyens ankomst fejrede en gammel tradition på en ny måde.

Tirsdag smider hundredvis af lystfiskere snøren i vandet, når laksesæsonen begynder i Skjern Å, og for at fejre det, har Stauning Whisky og Laksens Hus indgået et spritnyt samarbejde.

Laksefiskeri og whisky hører nemlig mere end godt sammen. For når man skal fejre, at en ekstrastor laks bed på, eller man om aftenen sidder og nørkler med at binde fluer, hører det sig til med en god whisky. Sådan er det i hvert fald i whiskyens hjemland, Skotland, hvor fiskeri også hører til en af hovedhobbyerne.

- Whisky og laksefiskeri går hånd i hånd, ligesom kaffe og chokolade eller store bøffer og rødvin. Så lige siden jeg fik arbejdet med at sørge for at få lystfiskerturister til Skjern Å, har det været planen for mig at indlede et samarbejde med Stauning Whisky. Nu når vi har lokal whisky i verdensklasse, og vi har en å, der er på vej frem til international klasse, er det helt perfekt, at det kan gå hånd i hånd, siger den daglige leder af Laksens Hus, Kenny Frost.

Borgmester Hans Østergaard (V) var en af de tilskuere, der mandag mødte op for at se whiskyen indtage Laksens Hus. Han hoppede endda om bord på båden det sidste stykke og fik derfor debut på Skjern Å.

- Det var en rigtig god idé at fremhæve nogle af de styrker, vi har i kommunen; i det her tilfælde først og fremmest lystfiskeriet og at få fortalt en god historie om det ved at kombinere det med Stauning Whisky, siger borgmesteren.