Nu kan du nominere et stykke natur til Danmarks Naturkanon

Kender du et sted, hvor der er en naturoplevelse, som man bare ikke må gå glip af? Så har du nu muligheden for at nominere et område eller en naturoplevelse til Danmarks Naturkanon.

Danmarks Naturkanon går ud på at finde 15 steder, hvor man kan få en helt speciel oplevelse og se noget helt specielt natur. En jury tager den endelige beslutning om, hvor de 15 steder skal være, men de læner sig op ad folks fortællinger fra stedet.

Miljø- og Fødevareministeriet og Miljøstyrelsen, der står for Danmarks Naturkanon, lægger desuden vægt på, at uanset hvor i landet man befinder sig, så skal det være nemt at komme til et af naturkanonens steder. Derfor skal juryen sikre, at stederne bliver ligelig fordelt på landets regioner.

Indtil den 23. september vil det være muligt at nominere steder til naturkanonen. Herefter står juryen for resten. De udvælger 30 steder, som folk kan fortælle om deres oplevelser med. På baggrund af det, som folk fortæller, udvælger juryen til sidst 15 steder, der får endelig plads i Danmarks Naturkanon.

I skrivende stund er kun et enkelt sted i Ringkøbing-Skjern Kommune nomineret. Tipperne er blevet nomineret for rigt fugleliv. Det hedder desuden i nomineringen, at "der er en ro ude i vest, som giver fred og sænker blodtrykket. Man går lange ture i klitterne eller ned til fjorden med sin hund og mærker, at man er til. Lige nu og her".

Kender du også til en naturoplevelse, som skal nomineres til Danmarks Naturkanon? Så kan du nominere din oplevelse på naturkanon.dk.