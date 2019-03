Nu kan du igen købe benzin i Stauning

Stauning: Senest fra i morgen fredag kan borgerne i Stauning igen tanke benzin og diesel fra standerne foran den lukkede brugs.

Det er ejendomsselskabet Stauning Mejeri, der har lavet en aftale med benzinselskabet Go'on om driften af tankanlægget.

Tankene har været tomme i et halvt års tid, men er nu fyldt op med benzin og diesel.

- Tankene blev fyldt op igen torsdag, men nu skal alle ledninger lige forbindes igen, så fra fredag skulle der igen kunne tankes fra anlægget, fortæller Harry Jensen, formand for Ejendomsselskabet Stauning Mejeri.

Selskabet har været i gang med at renovere nogle af lejlighederne over butikslokalerne. De er nu klar til udlejning, og nu handler det om butikslokalerne.

- Vi regner med, at butikken kan åbne inden sommerferien. Vi skal nu til at annoncere efter en købmand, der kan drive butik i bygningerne. Vi vil helst have en etableret købmand, der kan forpagte forretningen. Med udlejningen af lejligheder får selskabet dækket de fleste af sine udgifter, så vi kan tilbyde en fordelagtig forpagtningsaftale til den rette, siger Harry Jensen.

Der er 28 anpartshavere i ejendomsselskabet, men der bliver arbejdet på at udvide ejerkredsen.

- Udvidelsen skal jo følge de formelle regler, men vi regner med at holde et stormøde, hvor vi fortæller om selskabet, og hvor interesserede kan komme med gode ideer til driften og købe sig ind i selskabet. Vi kan endnu ikke sige noget om, hvornår stormødet bliver holdt, forklarer Harry Jensen.