Nu kan borgere stille forslag til byrådet

Sådan spørger du byrådet

Retningslinjer for spørgetid i forbindelse med byrådsmøder:Borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune kan stille spørgsmål til byrådet.Spørgsmål sender man til borgmesteren eller kommunaldirektøren senest fredagen før et byrådsmøde.



Man skal være til stede i spørgetiden.



Hvis et spørgsmål ikke har med kommunale forhold at gøre, bliver spørgsmålet afvist.



Borgmesteren har ret til at afgøre, om administrationen skal besvare spørgsmålet.



Borgmesteren, udvalgsformand eller et udpeget byrådsmedlem svarer på spørgsmålene.



Besvarelse af et spørgsmål må højest vare fem minutter.



Tidligere besvarede spørgsmål kan ikke fremsættes igen i spørgetiden.



Spørgeren modtager svar på, om spørgsmålet bliver behandlet på førstkommende byrådsmøde, om det bliver besvaret administrativt eller afvist.



Spørgetiden bliver suspenderet i tre måneder op til et valg.



Indkomne spørgsmål videresendes til alle byrådsmedlemmer.