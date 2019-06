Nu kan Tove snart trylle flere drejeskiver frem

Tarm: Det er langt fra optimalt blot at have en enkelt drejeskive i keramiklokalet, når der er en håndfuld kursister, der gerne vil i gang med at forme leret til noget kreativt.

Derfor glæder lederen af Tryllestaven i Tarm, Tove Lauritsen, sig over, at foreningen netop har modtaget 15.000 kroner i støtte fra Nordea-fonden:

- Pengene bliver omsat inden længe. Én drejeskive er ikke meget, hvis der er fem kursister, der gerne vil til, siger hun.

Tryllestaven har som formål at støtte medlemmernes kunstneriske udfoldelser ved blandt andet at afholde kurser. Indenfor de seneste år er keramikken blomstret op, og der er derfor investeret i en ovn og altså en enkelt drejeskive.

- Det kan næsten give to drejeskiver, tilføjer Tove Lauritsen om støttebeløbet på 15.000 kroner.