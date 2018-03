Nu har politikerne valgt nyt navn til Skjerns aktivitetscenter

Aktivitetscenter Skjern

Aktivitetscenteret er for førtidspensionister, pensionister og borger over 60 år i hele Ringkøbing-Skjern kommune.Der er tilknyttet 80 frivillige til centeret.



Der er over 65 forskellige aktiviteter og arrangementer at vælge imellem om ugen, alt fra motion, kreative aktiviteter, it og sprog til bagning, dans og spisning.



Et medlemskort koster 305 kr. for et år (aug.- juli).



Aktivitetscenteret indeholder også et daghjem for visiterede hjemmeboende borgere, der ikke er tilknyttet et døgnophold.



Der er fagligt uddannet personale ansat.