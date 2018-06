TARM: Eksamenstiden er i fuld gang for eleverne på efterskolen Solgården, og 17 af dem har allerede fået et bevis.

Vel at mærke et, som de kan bruge hele livet, når de skal ud i verden...

De 17 elever har nemlig fået kørekort. Som følge af de nye regler for kørekort til 17-årige, vurderede forstander Kristian Andersen, at der sikkert ville blive spurgt om muligheden for at tage det.

Så han ringede til kørelærer Michael Andersen, Vestjysk Køreskole, om det kunne være en idé at tilbyde teoriundervisning på Solgården.

Michael Andersen var med på ideen, og siden har fysiklokalet også været teorilokale.

Og Kristian Andersen har undervejs set et helt særligt blik i øjnene hos sine elever. Når de har stået nede i forhallen ved Kristian Andersens kontor og haft ranket ryggen, så har han vidst, at det var, fordi de skulle ud og have deres første køretime. Projektet er virkelig noget, der har interesseret dem.

Fra kollegaer ved han også, at andre efterskoler tilbyder det.

- Vi har sagt til eleverne, at det i videst mulig omfang skal være noget, man bruger fritimer på. Det har ikke kunnet lykkes 100 procent, for det skal også passe med kørelæreren, men det har bestemt været indenfor skiven, forklarer Kristian Andersen, der har haft et stort skema til at ligge på lærerværelset, hvor køre-kabalen er gået op.

Som Kristian Andersen konstaterer, så kan de nå at begynde på en ungdomsuddannelse uden at skulle spekulere på at få køreundervisningen passet ind.

Det har også en anden og meget stor fordel, at eleverne er sammen alle døgnets timer.

- Man har i høj grad brugt hinanden til sparring og hjulpet hinanden, siger kørelærer Michael Andersen.