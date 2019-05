Nu har Soltra ansat 33 medarbejdere: - Det har været en gevinst for alle

Ringkøbing: Spanske Soltra har siden 4. marts haft gang i produktionen af elektriske og mekaniske komponenter til Vestas i lokalerne på Ringkøbing-Skjern Erhvervspark i Ringkøbing, og nu er arbejdsstyrken faldet endeligt på plads.

Soltra annoncerede i november, at den ville åbne en afdeling i Ringkøbing-Skjern til erstatning for den produktion, der gik tabt i hjembyen Leon, da Vestas stoppede sin produktion dér.

Den spanske virksomhed har som et af sine formål at ansætte personer med nedsat funktionsevne og har gjort det klart, at der også vil blive satset på den type medarbejdere i den danske afdeling.

Soltra har således arbejdet tæt sammen med Jobcenter Ringkøbing-Skjern, der har fået til opgave at rekruttere medarbejdere.

Pr. 1. maj har Soltra indgået jobkontrakt med 33 medarbejdere. De fordeler sig på 16 fleksjobbere, 13 integrationsborgere (som er flygtninge og familiesammenførte), tre kontanthjælpsmodtagere og en dagpengemodtager.

- Der er tale om produktions- og logistikstillinger. Integrationsborgerne, kontanthjælpsmodtagerne og dagpengemodtageren arbejder på fuld tid, mens fleksjobberne er på nedsat tid, fortæller projektleder Seda Dodurga Sandahl fra Virksomhedsservice hos Jobcentret.

Hun har haft kontakten med Soltra fra første færd og har hjulpet firmaet med al praktikken ved at etablere sig på det danske arbejdsmarked.

- Desuden skal der besættes yderligere fem stillinger på fuld tid. Soltra vil blandt andre gerne ansætte en bogholder, en kvalitetsmanager og en produktionsmanager. Der er tale om mere kompetencekrævende stillinger, som vi vil finde i vores database, siger Seda Dodurga Sandahl.

I alt 70 borgere har været med i kapløbet om at få et job hos Soltra.

- Soltra har ikke kunnet ansætte dem alle, og det var dem, der afgjorde, hvem der skulle ansættes. Men vi har uddannet vores kandidater med henblik på et job, og så har Soltra åbnet døren til alle for at få en opkvalificering på virksomheden. Ikke alle har kunnet få et job, men til gengæld har de fået en god uddannelse med tilhørende uddannelsesbevis, så de kan gå videre og åbne andre døre på arbejdsmarkedet, siger Seda Dodurga Sandahl.

- Det har været en gevinst for alle, der har været med på rejsen, siger hun og peger på, at Soltra med tiden kan få brug for flere medarbejdere.

De 70 borgere har været på kursus hos Uddannelsescenter Skjern og undervejs lært om sikkerhed, brug af håndværktøj, tegningsforståelse og engelsk, som bruges på virksomheden. De har ligeledes været på epoxykursus, og nogle har lært truckkørsel og kranbetjening.

Per Høy Rahbek, vicedirektør hos Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern, melder om stor interesse for at lære hos alle involverede.

- De har udvist en ovenud stor energi og moral i forhold til at lære. Mange kommer med skavanker, ellers er man jo ikke fleksjobber, men også de er gået ind i det med fantastisk ildhu. Nogle har haft sværere ved det, men vi blev meget overraskede over, hvor positive folk var, og hvor langt de kunne nå, uanset hvilket problem de havde. Det kunne være sproget for integrationsborgerne og det fysiske for fleksjobberne. Men de har haft motivationen, som er den væsentligste faktor til at lære, siger han.

Jobcentrets Virksomhedsservice tilbyder samme ydelser, som Soltra har gjort brug af, til alle virksomheder, der har planer om at etablere sig i Ringkøbing-Skjern eller at rekruttere flere medarbejdere, lige som også bestående virksomheder kan benytte centret som rekrutteringsbureau, når der skal findes nye medarbejdere.