Nu har Markus også vundet i Holstebro

Holstebro: Markus Olsson fik sat endnu et flueben i sin bog over opholdet i Skjern Håndbold.

- Det er første gang, jeg vinder en tællende kamp her i Gråkjær Arena. Det var dejligt at få en sejr på så svær en udebane mod så godt et hold, sagde Markus Olsson.

Han var meldt hæmmet af en mindre knæskade, men det kunne man ikke se noget til under kampen.

- Nej jeg har bare lidt smerter og sådan, men det er ikke noget, der kan forhindre mig i at spille kampe og træne med, fortalte den svenske bagspiller.

Han havde noteret sig flere dumme ting undervejs.

- Personlige fejl af den slags, der ikke må ske. Men alt i alt er det nok ok, når man tager i betragtning, vi har haft en lang pause, sagde Markus Olsson.

Det med pausen ville Kasper Søndergaard ikke tage for gode varer.

- Vi har da trænet meget, så det må ikke være en undskyldning. Jeg synes nu også, vi spillede en god kamp. Se bare hvor mange chancer vi kom frem til. Det så ikke godt ud, da vi var bagud et stykke tid. Men vi stressede ikke, og så havde vi heldigvis marginalerne med os. Det er vigtigt i en topkamp, sagde Kasper Søndergaard.

TTH Holstebro havde noteret sig, at René Rasmussen havde haft nogle drillerier omkring Final 4, hvor han blandt andet havde sagt, at det værste, der kunne ske, var, at TTH Holstebro ville vinde.

- Det var sagt med et smil på læben, og det er da heller ikke noget, spillerne har kommenteret undervejs i dag. Med vores sejr fik vi dem lidt ned på jorden igen, og det er fint. Samtidig fik vi holdt fast i vores lange stime uden nederlag. Vort spil var hakkende i perioder, men det skal nok blive bedre. Vi viste fin moral, og det gav sejr i en svær udekamp, sagde René Rasmussen.

Markus Olsson pegede også på god moral.

- Men det afgørende var efter min mening, at vi gik over til at spille syv mod seks. Det er vi gode til, og i dag fungerede det perfekt i en fase, hvor det var vigtigt, vi blev ved med at skabe åbne chancer og score på dem, sagde Markus Olsson.