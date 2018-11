Nu får ældre og handicappede skiftet sengetøj hver tredje uge

Socialudvalget havde ønsket skift hver anden uge, men et flertal på budgetkonferencen ville kun betale for hver tredje uge.

Ringkøbing-Skjern: Ældre og handicappede kan se frem til at få skiftet sengetøj hver tredje uge - og ikke som hidtil blot hver fjerde uge. Socialudvalget har netop vedtaget forbedringen, som dog ikke blev så stor, som udvalget havde ønsket. Op til budgetkonferencen i august havde udvalget foreslået linnedskift hver anden uge, hvilket ville koste 375.000 kroner.

- Men et flertal på budgetkonferencen ville kun bevilge 175.000 kroner, så der er kun råd til linnedskift minimum hver tredje uge, siger socialudvalgsformand Lennart Qvist (løsgænger).

Sengetøjsbesparelsen, der blev indført i foråret 2015, sendte en shitstorm ind over Ringkøbing-Skjern og blev et tema, som daværende statsminister Helle Thorning måtte forholde sig til i valgkampen. Daværende socialudvalgsformand Karsten Sørensen (S) blev svinet til i mails, men forsøgte at forsvare besparelsen med, at borgere, der havde behov for hyppigere skift af sengetøj, naturligvis ville få det.

Besparelsen stod ved magt - men rulles nu en smule tilbage med linnedskift hver tredje uge.

- Så må vi se, om vi næste gang skal gå fra tre til to uger. Jeg mener, der er så meget goodwill og positiv omtale i at komme ned på to uger, siger Lennart Qvist.

Ordningen berører cirka 438 borgere, som nu vil blive omvisiteret til skift minimum hver tredje uge. Dertil kommer plejehjemsbeboere, som også får glæde af forbedringen.