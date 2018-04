Nu får Fasters Børn små søskende at lege med

Og der er mere i vente. Bestyrelsesformand for Fasters Børn, Mie Kirkeby kunne nemlig overbringe et gavekort på en forældrearbejdsdag, hvor der skal laves en ny legeplads til vuggestuen.

Og den løste August Pedersen på fornemste vis, da han torsdag fik æren af at klippe den røde snor til Tusindfryd, den nye vuggestue i Astrup. Han er to år og ni måneder, og i februar blev han det første vuggestuebarn i Tusindfryd. Indtil for 10 dage siden var vuggestuebørnene i børnehaven Mariehønen, inden de kunne flytte over i det gamle klubhus-cafeteria, der er blevet totalrenoveret til formålet.

Nemmere overgang

Netop den helhed er noget, som Mariehønen og Tusindfryds leder, Henny Mikkelsen, lægger meget vægt på. Vuggestuen kan trække på personale fra børnehaven, hvis der opstår sygdom eller andet fravær hos personalet.

- Det er vigtigt, at vuggestuen er en del af helheden, og jeg tænker også, at overgangen til børnehaven bliver langt lettere, fordi børnene kender hinanden, siger Henny Mikkelsen.

Tusindfryd kommer ligesom Mariehønen til at fokusere på krop og bevægelse. Mariehønen er nemlig en idrætsbørnehave, og der lægges også vægt på det musikalske. Der er plads til 12 børn, og pr. 15. maj er der ni børn. For 10 måneder gamle Agnes´forældre er vuggestuen kommet på det rette sted. De bor i videbæk, og Agnes´mor, Maja Pedersen er blevet ansat på Faster Skole som lærer, hvilket betyder, at hun næsten kan tage Agnes med på arbejde.

- Det giver mulighed for lidt kortere dage for Agnes, for der går ikke så lang tid med at hente. Det virker til at være et rigtig dejligt sted, og det er nogle meget søde pædagoger. Vi kunne faktisk overveje at flytte hertil, fortæller Maja Pedersen.