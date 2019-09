RINGKØBING-SKJERN: Mon ikke, de finder champagnen frem i byrådet, næste gang det mødes?

I alt fald har politikerne god grund til at glæde sige: Takket være benhårdt, målrettet arbejde rykker kommunen nu op som nummer tre på Dansk Industris rangliste over de mest erhvervsvenlige kommuner i landet, kun overgået af de "sædvanlige mistænkte", Ikast-Brande på førstepladsen og Herning på andenpladsen.

Kommunen fortsætter dermed de seneste års flotte fremgang, og lander i år på podiet med en bronzeplacering; sidste år var vi nummer fem og i 2017 nummer 23. Det er den højeste placering, kommunen har opnået i de 10 år, undersøgelsen er lavet. Siden 2012 er Ringkøbing-Skjern steget støt fra en 62.-plads.

- Det er en imponerende kraftpræstation af alle i Ringkøbing-Skjern Kommune. De satte sig et mål for to år siden om at komme i top fem, og sidste år om at komme i top tre. De har arbejdet hårdt på at nå det, og viser igen i år, at de har fundet formlen, lyder vurderingen fra Claus Arberg, formand for DI Midt Vest.

- Det sender et tydeligt signal også til landets øvrige kommuner om, at det giver pote at arbejde med sine rammer for erhvervslivet, understreger han.