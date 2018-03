Nu er der råd til flere varme hænder hos de ældre

En arbejdsgruppe bestående af folk fra ældrerådet og medarbejdere og ledere fra ældresektoren har bestemt, at de 5,6 millioner skal fordeles ud på de enkelte enheder. Det er så op til stedets leder at finde ud af, på hvilke tidspunkter bemandingen skal øges - og ikke mindst, hvilke medarbejdere, som har lyst til at gå op i arbejdstid.

- Det er et kvindefag, og mange kvinder har en idé om, at de skal hjem til børnene. Så noget af det er selvvalgt. På den anden side er stillingerne heller ikke større. Og der er ikke noget ondt i det. Det handler om at få pengene til at strække.

Nogle vil, andre ikke

Grethe Madsen peger på, at der ikke er lige meget arbejde på plejehjem og i hjemmeplejen døgnet rundt. Spidsbelastningen er om morgenen og om formiddagen.

- Så er der lidt ved middagstid og igen om aftenen. Derfor kan det være svært at have folk ansat på syv-otte timer i en dagvagt, når opgaverne kun er på fem-seks timer. Det er sådan, vi typisk har arbejdet i ældreplejen, og det skal vi nytænke. Pengene er givet til, at bemandingen skal øges, og helst ved at nogen kommer op i timetal, siger Grethe Madsen.

Hun peger på, at de 5,6 millioner kroner rækker til ti nye fuldtidsstillinger, "når det går højt".

- Der vil være langt op til fuld tid. Det bliver en time her og der.

Dagbladet: Men ønsker medarbejderne at komme op i tid?

- Nogle vil, og andre ønsker det ikke. Der er ikke et entydigt svar på det. Nogen kan ikke se, at de kan holde til at arbejde flere timer. Andre tænker, at 'så har jeg flere timer til at nå det, jeg skal'. I hjemmeplejen skal dokumentationen jo altid passes ind. I hjemmeplejen fylder den personlige pleje næsten det hele. Der er næsten ingen rengøring tilbage. Og jeg ved, at nogle vil op i tid. Det er anderledes på plejehjemmene, for der skal være bemanding på hele døgnet, og medarbejderne er ikke målt ud i tid på samme måde som i hjemmeplejen, siger Grethe Madsen.

Hun gør klart, at FOA vil have øje på denne sag, og at ingen skal tvinges op i tid.

- Men som kvinde skal man have in mente, at når man arbejder på deltid, har man også en ringere pensionsordning. Er man er på deltid livet igennem, er der færre penge at gøre godt med, når man bliver pensioneret, siger Grethe Madsen.