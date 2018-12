Nu er der liv i stærekasserne - sænk farten!

Det er altid en god ide at overholde fartreglerne. Nu koster det klejner, hvis man ikke gør det ved tørrecentralen på Herningvej.

Ringkøbing/Videbæk: Tekniske udfordringer og hærværk har forsinket igangsættelsen af fartmålere ved tørrecentralen på Herningvej, men nu er der trykket på start-knappen, fortæller Marianne Foldberg Steffensen, der er afdelingsleder for trafiksikkerhed i Vejdirektoratet.

Så vil man ikke have sin bil og sit ansigt foreviget med et blitz, gælder det om at holde en lovlig hastighed.

Herningvej er et ud af 11 trafikfarlige steder i Danmark, som får permanente stærekasser. De skulle have været sat op og i brug allerede i begyndelsen af 2018, men der har været flere og større begynder-vanskeligheder med stærekasserne landet over end forventet.

Det tog blandt andet lang tid at skabe kontakt til Rigspolitiets it-bødesystem. Det var også svært at skaffe teknikere nok. Desuden har der flere steder i landet været hærværk på stærekasser, der allerede er sat op.

Udover stærekasserne på Herningvej mangler Vejdirektoratet to andre steder, nemlig Hjørring og Mors.