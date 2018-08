For Strandbygaard er det især produktionen af de mange forskellige materialer - lige fra bannere og gulvreklamer til figurskårne skilte, vinduesfolie og strandflag - der typisk stilles op omkring kassen i en forretning, der er interessant. Her bidrager BS-printhouse med ny kapacitet.

- Det er en fordel for os, for i vores branche falder mange fra, siger Ole Strandbygaard.

Indtil nu har Strandbygaard måttet benytte sig af underleverandører til en række emner; men med opkøbet af BS-printhouse får man mulighed for at lave komplette "pakker" til kunderne.

- Først og fremmest betyder købet, at vi kan lave alt inde i huset. Vi bliver et grafisk supermarked, siger direktør Ole Strandbygaard.

Til Skjern

I første omgang foregår Strandbygaards printproduktion fra Bestsellers lokaler i Brande, men senest ved udgangen af februar 2019 er det aftalt, at produktion og medarbejdere flytter til Skjern.

- Vi har netop haft medarbejderne fra Brande på rundvisning i Skjern. Alle bliver tilbudt, at de kan fortsætte hos os. Mange kommer dog fra det østjyske område, så vi må se, hvor mange der følger med; vi håber, det er mange, fastslår Ole Strandbygaard.

Strandbygaard får dermed næsten 70 ansatte. Og selv om man lige har gennemført en stor udvidelse på 1100 kvadratmeter, er pladsen allerede ved at være brugt.

- Vi bliver nok nødt til at få en snak med kommunen, for vi får muligvis brug for en dispensation til at udvide lageret, siger Ole Strandbygaard.