En film om døvblindhed, produceret af Anne Lynghus fra Ejstrup, var udfordret af pengemangel. Men i sidste øjeblik lykkedes det at samle mere ind end forventet, og Ringkøbing-Skjern Kommune bidrager med et kontant beløb og praktisk hjælp.

EJSTRUP: Selvom kulturchef Per Høgh Sørensen lige nu holder ferie, så kunne han ikke holde sig helt fra sit arbejde, da han læste i Dagbladet, at Anne Lynghus fra Ejstrup manglede penge til sin film om døvblindhed. Filmen følger den døvblinde kvinde Trine på en sommerlejr i Norge.

Kommunen har en filmpulje, hvor der er lidt penge at gøre godt med, og kulturchefen fik det ordnet, så Anne Lynghus og filmholdet nu får 5000 kroner i støtte fra kommunen til at gøre filmen færdig.

- Jeg synes, at de penge er givet rigtig godt ud, og jeg glæder mig til at se filmen. Det er fantastisk flot, at filmholdet har lavet crowdfunding på Kickstarter, og jeg kan godt lide, at man går ud og samler penge ind først, inden man søger offentlig støtte, siger Per Høgh Sørensen, der selv henvendte sig med tilbuddet til Anne Lynghus.

Derudover får filmholdet hjælp til distributionen af kommunens filmkonsulent Rebecca Molders, da kommunen har fået opbygget nogle kontakter i filmmiljøet over de seneste par år. For kommunen er det en vigtig film at få ud.

- Projektet hænger fint sammen med Ringkøbing-Skjern Kommune. Vi har jo Bakkehuset i Videbæk, hvor der bor døvblinde, og når jeg har besøgt Bakkehuset, har jeg da selv tænkt over, hvordan man kommunikerer med mennesker, der er døvblinde. Her kan filmen skabe forståelse for døvblinde, forklarer Per Høgh Sørensen.