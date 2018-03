Nu drømmer René Rasmussen om Final 4

Med taktisk snilde og hurtigt spil slog Skjern Håndbold Veszprem ud. Nu venter franske Nantes, og dem tror René Rasmussen på, Skjern kan slå over to kampe, når man nu har slået selveste Veszprem.

Veszprem: I minutterne efter Skjern Håndbolds sensationelle sejr over Telekom Veszprem fejrede Skjern-truppen det flotte resultat på bedste vis.

- Der blev godt nok skrålet igennem på sejrssangen. Flere gange. Vi råbte og skreg. Vi fik det også fejret sammen med de fans, der havde taget turen herned. Jeg tror, der alt i alt var omkring 25, og dem fejrede vi det selvfølgelig også med. Nu har vi fået et par øl, og lige om lidt går turen tilbage til noget mad på hotellet, inden vi flyver hjem igen med ankomst i Billund omkring klokken to natten til søndag, fortalte en jublende lykkelig René Rasmussen i telefonen fra Ungarn.

Inden kampen var der meget snak om, at udehold som regel bliver blæst ud af fanatiske tilskuere i Veszprem Arena. Det blev Skjern ikke.

- Under opvarmningen var det som at se på en levende mur af tilskuere, og som kampen nærmede sig, blev det mere og mere. De larmede helt vildt. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Men det var kun lyden, der var voldsom. De blev aldrig ubehagelige, så jeg følte mig helt tryg hele tiden. Vi kunne ikke høre vore egne tilhængere. Men vi havde fået øje på dem nede i det ene hjørne, og det gav virkelig moralsk opbakning at se dem og deres forsøg på at blive hørt, sagde René Rasmussen.

Han sendte også en venlig tanke hjem til Skjern Bank Arena. Truppen havde fået at vide, at der var fin opbakning derfra, og det varmede også på en ekstraordinær stor dag.

Nu drømmer René Rasmussen store drømme.

- Kan vi slå Veszprem over to kampe, kan vi også slå franske Nantes over to kampe. Vi vil i hvert fald forsøge. Det vil jo være helt vildt, hvis vi kan kvalificere os til Final 4 i Champions League. Nu vil vi hele vejen, sagde René Rasmussen.

Han pegede på taktisk dygtighed som en af årsagerne til den samlede sejr.

- Vi var gode til at udnytte de svagheder, vi havde fundet i deres forsvar. Vi straffede dem ved at spille i højt tempo, og det var det helt rigtige at gøre mod deres store og tunge spillere. Og så er vi bare gode, sagde René Rasmussen.