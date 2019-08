Nu bliver Vostrup og Hemmet landfast: Manglende cykelsti-broer etableres endelig

HEMMET: Nu sker det endelig!

Mandag morgen startede arbejdet på etablering af de meget omtalte (manglende) broer over de tre vandløb, cykelstien mellem Hemmet og Vostrup passerer.

Den lokale anlægsgartner Bruno Green er med til at udføre det praktiske arbejde, og han oplyser til Dagbladet, at arbejdet ventes at tage fem uger.

Selve cykelstien har været færdig længe, men der er tre huller i den, hvor der skulle anlægges broer. Broerne er i øvrigt også købt ind.

Kommunen løb dog ind i et uforudset problem: Et nyt fiberkabel ligger et sted under cykelstien, og da der ligger en trykledning i nærheden, kan fiberkablet have forskubbet sig, så man ikke kender den nøjagtige placering. Det indebærer en risiko for at komme til at grave ind i fiberkablet, når broerne skal monteres.

Den manglende færdiggørelse har skabt utilfredshed blandt borgere i området, og nu sker der altså endelig noget.