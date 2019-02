Tarm: Der er koncert med The Raggedy Anns på Mejeriet fredag 22. februar kl. 20.

The Raggedy Anns har sine rødder i det nordjyske, hvor bandets medlemmer i sommeren 2015 fandt sammen om den fælles kærlighed for akustisk og intens musik. Bandet, der er bosiddende i Aalborg, henter inspiration fra den amerikanske bluegrass, country- og folk scene.

Kvintetten fortolker den energiske bluegrass og leverer melankolske folk-historier, som genren traditionelt byder på, lyder det i en presseomtale.

Trods bandets korte levetid har The Raggedy Anns allerede spillet over 40 koncerter, blandt andet på Tønder Festival, Skagen Festival, Strib Vinterfestival, Den Blå Festival, Horsens Blues Festival og som opvarmning for de skotske Runrig.

Bandet består af Stine Flyvholm, vokal og mandolin, Katrine Schmidt, vokal, Steffen Thomsen, guitar, Anders Duus, guitar og banjo og Mark Kühn, kontrabas.

Der er nordiske tapas tilberedt af Else Maria Troelsen fra kl. 19.