Nordea-fonden uddeler 50.000 kroner til tre lokale projekter

Ringkøbing/Skjern/Tarm: Fire gange om året uddeler Nordea-fonden støtte til en række lokale initiativer. Denne gang har fonden uddelt 5,4 millioner kroner til over 200 projekter. Tre af de projekter har rod i Ringkøbing-Skjern Kommune.

G-Faktor i Ringkøbing har fået 15.000 kroner til aktiviteter for børn og unge i kulturhaven.

Ringkøbing-Skjern Kommune har ligeledes fået 15.000 støttekroner. De penge skal gå til et skoleband i Skjern.

Det tredje og sidste projekt, der har modtaget støtte, er Fælleshuset i Lønborg/Vostrup. De har fået 20.000 kroner, og de penge skal gå til en fællessal.

Nordea-fondens lokalpulje er på 25 millioner kroner årligt, og den kan søges af alle foreninger til det, som de brænder for inden for sundhed, motion, natur og kultur og aktiviteter, der bidrager til det lokale fællesskab samt involverer og er til glæde for mange i foreningen eller i lokalområdet.

Der kan løbende søges støtte, der som sagt bliver uddelt fire gange om året.