Skjern Handelsforening har fået det meste afspærringmateriel tilbage, efter at det blev stjålet ved Open by Night.

Skjern: Handelsforeningen får alligevel ikke en kæmpestor regning fra Ringkøbing-Skjern Kommune efter Open by Night-arrangementet den 29. maj.

Efter arrangementet forsvandt en stor del af det afspærringsmateriel, som handelsforeningen havde lånt af kommunen for at spærre gaderne i Skjerns centrum af; rød-hvide bomme og skilte med "Indkørsel forbudt" og "Gågade".

Bychef Mette Christensen havde rykket alt ind på fortovet efter arrangementet, men da kommunens folk fredag morgen kørte rundt efter bomme og skilte, var der forsvundet en del.

Det fik Mette Christensen til at appellere til de, der i høj stemning var "kommet" til at tage ting med hjem, om at sætte tingene tilbage til der, hvor det var taget fra.

- I løbet af sidste weekend er det hele stort set kommet frem, så nogle har haft røde ører og har afleveret ting tilbage. Det er blevet sat forskellige steder i Skjern, hvor jeg ikke har sat det, fortæller Mette Christensen.

Der mangler stadig nogle skilte, især "Indkørsel forbudt"-skilte.

- Der er kommet så meget tilbage, at jeg ikke vil gå til Politiet med det, siger bychefen.