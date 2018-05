Nina fra Hanning scorer fornem filmpris i Cannes

Hun har i ugens løb taget del i den franske filmfestival på nærmeste hånd, men onsdag vendte hun atter hjem til hverdagslivet i København. Med sig i bagagen havde hun en melding om, at hun og holdet bag "Gräns" ville få besked i forholdsvis god tid, hvis der var udsigt til, at filmen kunne ende med at blande sig i topstriden i Cannes.

Hanning/Cannes: Der fornemmes en vis støj i baggrunden i lejligheden på Frederiksberg, og Nina Bisgaard må kæmpe lidt for at få ørenlyd i telefonen. Hun står bogstaveligt talt midt i en fest, der markerer, at det dansk-svenske drama "Gräns" lidt tidligere på fredagen er blevet hædret med én af de helt fornemme priser på årets festival i Cannes.

Det er lidt lige som at have været på Roskilde Festival. Man glæder sig til at komme af sted, men når man så er hjemme igen, så har man ikke rigtig lyst til at tage tilbage for at hente sit gamle telt

Græs under fødderne

"Gräns" har været repræsenteret i festivalens "Un certain regard"-konkurrence, der har et særligt fokus på originale og anderledes værker. Det danske-svenske drama, der er instrueret af den iransk-svensk-danske instruktør Ali Abbasis, var oppe mod 17 konkurrenter - og endte med at løbe med hovedprisen som bedste film.

De positive meldinger fra Cannes endte med at komme så sent på fredagen, at det var umuligt for instruktør, producer og resten af holdet bag "Gräns" at nå at komme med et fly til det sydfranske. Derfor slog holdet i stedet lejr i en lejlighed på Frederiksberg.

Tilstede på festivalen var dog heldigvis Eva Melander, der spiller hovedrollen i filmen, og hun tog med stolthed mod prisen.

Filmen, med den engelske titel "Border", handler kort fortalt om toldbetjenten Tina, der tiltrækkes af den mystiske Vore. Deres veje krydses ved en kontrol af hans bagage, hvorefter Tinas tilværelse skifter karakter. Og dybt inde i de svenske skove nærmer hun sig sandheden om, hvem hun egentlig er.

Som sådan ærgrer Nina Bisgaard sig ikke over, at hun ikke kunne nå ned til prisoverrækkelsen i Cannes:

- Nej. Det er lidt lige som at have været på Roskilde Festival. Man glæder sig til at komme af sted, men når man så er hjemme igen, så har man ikke rigtig lyst til at tage tilbage for at hente sit gamle telt, siger produceren hos Meta Film.

Midt i glæden over, at "Gräns" tog den fornemme pris og allerede er solgt til en række lande, glæder Nina Bisgaard sig også over, at pinsen byder på nogle tiltrængte fridage.

Lørdag skal hun mødes med nogle venner i en kolonihave, og der bliver også tid til at besøge en søster i Jylland i den forlængede weekend:

- Det bliver dejligt at mærke noget græs under fødderne igen.