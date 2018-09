"Perspektivet i 2014 var at sikre, at kommunen ikke begik en fodfejl og havde ikke noget at gøre med grundkøbet i 2018. Købet af Præstegårdsvej 78 skete udelukkende, fordi vi blev nødt til at finde en anden byggegrund, da byggeriet på den grund, vi havde udset os, ikke kunne realiseres, forklarer Niels Erik Kjærgaard. Arkivfoto: Mads Dalegaard