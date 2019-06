Netværk skal fastholde unge i 'Westjylland'

InWestjylland hedder den nye klub for unge i Ringkøbing-Skjern Kommune. Fællesskabet skal give de unge et netværk af jævnaldrende og ligesindede.

Ringkøbing-Skjern: Hvor går man hen i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvis man er ung og gerne vil møde andre jævnaldrende og ligesindede?

Et sted, man kan være sikker på at møde andre unge, der gerne vil netværke, er i fællesskabet InWestjylland - Klubben for unge i Naturens Rige.

Kvinden med idéen bag initiativet er 23-årige Emma Kaasgaard, der kommer fra Astrup, men nu bor i Ringkøbing.

- Jeg har en del venner, der er medlem af Klub Eksilvestjyder, som fastholder deres engagement i forhold til Vestjylland i studiebyerne. Jeg syntes, der manglede noget for os, der har valgt at blive eller som er flyttet tilbage, siger Emma Kaasgaard i en pressemeddelelse fra Ringkøbing-Skjern og forklarer:

- Jeg ville gerne være med til at sætte fokus på, at der også sker noget her; at det eneste rigtige ikke er at flytte til storbyerne.

Sammen med sin chef i Ringkjøbing Landbobank idéudviklede Emma Kaasgaard på køreturen hjem fra et møde, kontaktede borgmester Hans Østergaard - og blev inviteret til endnu et møde. Denne gang på borgmesterkontoret:

- Vi er altid klar til at støtte et godt borgerrettet initiativ. Mange af de unge mennesker, der bor i Ringkøbing-Skjern Kommune har set deres jævnaldrende kammerater flytte ud af kommunen for at få en af de videregående uddannelser, som vi ikke kan tilbyde lokalt. Derfor kan man måske godt have en oplevelse af at stå alene tilbage, selvom man er født og opvokset i kommunen. Der vil vi godt hjælpe unge mennesker til at få udvidet deres sociale fællesskab og faglige netværk, forklarer Hans Østergaard.

Kommunens bosætningskontor blev involveret og sammensatte en gruppe af otte unge på tværs af kommunen. De færreste kendte hinanden på forhånd. Men det er de kommet til. I fællesskab har de nemlig arbejdet for at stable InWestjylland på benene med det formål at fungere som et netværk for unge voksne borgere/tilflyttere.

Nu har arbejdsgruppen bag InWestjylland så udsendt invitationerne til klubbens første arrangement, "Vandsport og Haveleg" torsdag 20. juni kl. 17.00 ved Rådhuset i Ringkøbing. Her kan de 20-35 årige i kommunen møde op og møde hinanden over nogle timer med vandsport i Ringkøbing Fjord og havespil på græsset foran Rådhuset, før der kl. 19.30-21.00 er netværk og tapas på menuen.

Om InWestjylland kan tiltrække eller fastholde flere unge, vil tiden vise. Foreløbigt er det planen, at klubben ca. en gang om måneden vil stå for faglige og sociale arrangementer, hvor alle kommunens unge har mulighed for at udforske og afprøve nogle af de mange aktiviteter og events, der foregår rundt i kommunen.