Nervekrig om højhuse i Videbæk slider på husejer

Videbæk: Han har alles sympati - men har han noget at have den i?

Det er det store spørgsmål for John Lundager Sørensen, der som ejer af parcelhuset på Bredgade 76 vil være den nabo, som får de tre planlagte højhuse aller tættest på.

Det nærmeste højhus vil ligge blot 26 meter fra hans etplanshus og blot 12 meter fra hans have. Fra at have sol fra klokken 10 om formiddagen og udsigt til træer vil han med egne ord blive lukket inde i en baggård af højhuset.

Nervekrigen om Bomidtvests tre femetagers højhuse er ved at gå ind i sin afgørende fase. Efter en høringsperiode, der udløste 41 indsigelser fra naboerne, er den kommunale forvaltning ved at lave et oplæg til politikerne, der i februar skal sige ja eller nej til byggeriet.

Imens går 69-årige John Lundager Sørensen rundt i uvished.

- Jeg har det ad Pommern til. Der går ikke et minut, hvor jeg ikke tænker på det. Det belaster mig voldsomt. Det slider på mig. Det kan jeg mærke. Jeg vågner om natten og tænker på det. Det går mig enormt på. Jeg boede i Grønbjerg, inden jeg købte huset her i Videbæk, og her tænkte jeg, at jeg skulle bæres fra. Der stod i lokalplanen, at man ikke måtte bygge mere end otteenhalv meter i højden. Nu vil man bygge det dobbelte, siger John Lundager Sørensen.

Han har brugt penge på at sætte sit hus i stand og har så at sige placeret sin formue i mursten.

En ejendomsmægler har beset huset og vurderer, at det i bedst fald vil falde med minimum 400.000 kroner og i værste fald blive usælgeligt, hvis højhusene bygges.

Det har derfor ikke skortet på sympatitilkendegivelser fra de byrådspolitikere, der har besøgt John Lundager Sørensen.

- Jeg har haft politikere på besøg herude, og de synes alle, det er synd for mig. De kan jo godt se, at højhuset vil komme til at ligge alt, alt for tæt på mit hus. Men de kan jo ikke rigtig tage stilling og udtale sig. De siger, at de har nævnt over for Kaj Risbjerg (grundejer, der vil sælge grundene til højhusene, red.), at han skal løse problemet med mig, fortæller John Lundager Sørensen.

Han har bedt om enten en kompensation, eller at projektmagerne overtager hans hus til en fair pris.

- Der har været kontakt, men det har ikke givet resultat. De er kommet med nogle bud, som er så lave, og det duer ikke. Jeg vil ikke forære det hele væk. Hvis højhusene bliver bygget, falder mit hus væsentligt i værdi. Det kan ikke være rigtigt, at de skal kunne udnytte det, siger Lundager Sørensen.

Bomidtvest har en aftale om at overtage seks grunde på Bredgade, fire af dem ejet af Kaj Risbjerg, en af hans svigersøn, og en ejet af bedemand og byrådsmedlem Hans Pedersen.

Ifølge John Lundager Sørensen har projektmagerne overladt forhandlingerne med ham til Preben Laugesen, som er tidligere formand for Videbæk Erhvervsråd og en varm fortaler for højhusbyggeriet.

- Preben Laugesen er talsmand for det. Han var inde hos mig en uge før jul og ville gerne have sagen på plads, så munden er lukket på mig. Han kom med et latterligt tilbud og ville have et svar inden juleaften. Men tilbuddet var så lavt, at jeg ikke svarede ham, og siden har der ikke været nogen kontakt.

John Lundager Sørensen vil ikke sætte et eksakt tal på buddet, men siger, at det lå langt fra hans mindstekrav.

Hvis ikke det ender med en løsning mellem John Lundager Sørensen og projektmagerne, er han parat med et erstatningskrav på ikke under en million kroner mod kommunen og Bomidtvest.

I brevet fra Lundager Sørensens advokat hedder det:

"Min klient har forespurgt ejendomsmægler, som oplyser, at et byggeri af den påtænkte størrelse vil virke overordentlig dominerede og indgribende for min klient som parcelhusejer. Uden ændring af lokalplan forudsætter ejendomsmægleren, at min klients ejendom vil kunne sælges på nuværende tidspunkt for et beløb på kr. 1 mio. større end salg efter en ændring af lokalplanen".