NemID-svindlere hævede over 100.000 kroner på konto

Ringkøbing-Skjern: Politiet siger det igen og igen: Oplys aldrig følsomme oplysninger over telefon eller email. Men parolen tåler gentagelse, for fornyligt havde svindlere held til at franarre en lokal borger et endda meget stor pengebeløb.

Over telefonen udgav fupmagerne sig for at være fra ofrets bank og overtalte derefter vedkommende til at udlevere sine NemID-oplysninger og koder telefonisk. Resultatet blev, at der efterfølgende blev hævet over 100.000 kroner fra personens konto.

Sagen undersøges nu af politiets centrale efterforskning i Holstebro, der vil forsøge at opspore, hvortil penge er blevet overført, men det kan være en vanskelig opgave, hvis de er sendt udenlands.

Politiet kommer derfor endnu engang med en opfordring til aldrig at give personlige oplysninger over telefon eller email. Banker vil desuden aldrig bede kunder om at oplyse disse oplysninger telefonisk eller via email, så det er også en måde at gennemskue svindel på.