Naturvejledning sat på vinterpause

Orloven er planlagt, så den ligger på et arbejdsmæssigt stille tidspunkt, men samtidig er der sket det, at hendes kollega Rene Hankelbjerg har fået nyt job ved Skive Kommune.

Sagen er den, at Sabine Jensen, der er den ene af kommunens to naturvejledere, holder to måneders forældreorlov fra midten af januar til midten af marts.

- Ja, vi står faktisk uden naturvejledere for tiden, men det er heldigvis ikke det værste tidspunkt, fortæller museumsinspektør Per Lunde Lauridsen fra Ringkøbing-Skjern Museum.

Ny vejleder på vej

Årstiden byder ikke på mange opgaver ud af huset, men det er til gengæld nu, den kommende sæson bliver planlagt med skole- og børnehavebesøg, bookinger fra private og lignende.

- Det vil især være dem, der planlægger tidligt og længere frem, der kommer til at mærke, at vi i øjeblikket står uden naturvejledere. Det er lidt ubelejligt for dem, at de må vente til hen i marts, fortæller Per Lunde Lauridsen.

Museumsinspektøren er i øvrigt gået på jagt efter en ny kollega til Sabine Jensen. Stillingen som natur- og kulturvejleder er slået op med ansøgningsfrist per 17. februar og med ansættelse per 1. april.