Naturens Rige vinder hurtigst frem på vedvarende energi

Ringkøbing-Skjern: Med en vejrudsigt, der ofte lyder på blæst og en politisk ambition om at være 100 procent selvforsynende med vedvarende energi allerede næste år, er det ikke nogen overraskelse at nye tal fra Region Midtjylland viser, at Ringkøbing-Skjern Kommune er den kommune i regionen, der har den suverænt største produktion af energi fra vindmøller.

Kommunen stod i 2018 for knapt en tredjedel af den samlede elproduktion fra vindkraft i hele regionen.

Tallene viser også, at Ringkøbing-Skjern Kommune er den af de 19 kommuner i regionen, der flytter sig hurtigst i den grønne retning, lyder det i en pressemeddelelse fra kommunen.

Fra 2009-2017 er andelen af energiforbruget, der kommer fra vedvarende kilder steget med 42,6 procent i kommunen. I Lemvig Kommune, hvor udviklingen går næsthurtigst, er tallet 33,2 procentpoint.

- Vi vedtog tilbage i 2008 en ambitiøs vision frem mod 2020. Udsættelsen af Vesterhav Syd-møllerne er medvirkende til, at vi ikke når de 100 procent selvforsyning med vedvarende energi før tidligst i 2021. Men jeg er glad for, at vi var fremsynede, og jeg er stolt over, at vi har været, og fremover vil være, en foregangskommune på grøn omstilling, siger borgmester Hans Østergaard i pressemeddelelsen.

Udviklingen i Ringkøbing-Skjern Kommune baserer sig først og fremmest på de seneste års intense udbygning af vindkraft.

Men også opførelsen af biogasanlæg og omstillingen fra naturgas til vedvarende energikilder i forsyningsselskaberne har givet gode tal på den grønne bundlinje.