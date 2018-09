Naturens Dag i Skjern Bådehavn

Skjern: Naturvejlederne ved Ringkøbing-Skjern Museum inviterer i år til kajak og historier i Skjern Bådehavn på Naturens Dag søndag 9. september kl. 13-16.

Har du aldrig siddet i en kajak før, så har du her chancen. Der er sørget for alt udstyret og en kort instruktion i teknik og sikkerhed, og så er det ellers bare at sejle lidt rundt i bådehavnen. De små kajakture er både for store og små.

Praktisk påklædning, et sæt tørt skiftetøj og et håndklæde, er en fordel, men ikke et krav.

Området omkring Skjern bådehavn er fyldt med historier. F.eks. om den første bro over Skjern Å fra 1105, og den lå tæt på det sted, hvor Kong Hans Bro ligger i dag.

- Vi vil gerne vise børn og deres familier naturens mange muligheder. Så kom og prøv en kajak eller bliv klog på områdets spændende historier. Vi glæder os meget til dagen og håber rigtig mange vil benytte sig af muligheden for at få fælles oplevelser i naturen, siger naturvejleder Sabine Jensen ved Ringkøbing-Skjern Museum.