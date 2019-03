Natur, mennesker og muligheder skal lokke flere nyuddannede læger til Ringkøbing-Skjern

- Det er anden gang, vi forsøger os med at invitere medicinstuderende på praktikophold i kommunen. En af de studerende fra sidste hold har besluttet sig for at vende tilbage, når han skal i klinisk basisuddannelse fra 1. maj i år, så vi gentager vores charmeoffensiv og håber, at den igen i år fører til, at vi kan tiltrække yngre læger til området, fortæller konsulent i kommunens sundhed- og omsorgsafdeling Marie Christiansen, i en pressemeddelelse.

På cykel og segway

De medicinstuderende guides rundt i kommunen på cykel langs Skjern Å, i kajak på Ringkøbing Fjord, på running sightseeing i Ringkøbing, på segway langs vesterhavskysten, på gåben gennem Havnen i Hvide Sande - og iført badetøj og vovemod på forårsbadetur ved saunaerne på Sydstranden. Undervejs skal de spise lokale friske fisk og gourmet-hotdogs - og vil blive guidet rundt i Skjern Enge af naturvejledere fra Ringkøbing-Skjern Museerne.

- Ja, vi forkæler dem, og med god grund. Det her handler både om at sørge for, at vi har læger nok i kommunen - og om bosætning. Hvis vi kan få overbevist bare en enkelt eller helst et par stykker om, at der er gode muligheder for at leve et godt liv som praktiserende læge i Ringkøbing-Skjern Kommune, har vi både skaffet lægedækning og forhåbentlig også fået nye tilflyttere, siger bosætningskoordinator Dorthe Frydendahl.