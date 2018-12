Nattetyveri i Skjern: Løb med stakkevis af mærketøj

Skjern: Tøjbutikken Mr Thomsen i Skjern havde i nat besøg af tre omvendte julemænd. I stedet for at efterlade gaver tog de tre gerningsmænd nemlig for sig af butikkens varer - til en værdi af mange tusinde kroner.

Klokken 3.29 gik alarmen, da de tre tyveknægte knuste en rude i butikken på Bredgade med en betonklos, som normalt bruges til at holde vejskilte.

Herfra stjal de diverse dyre beklædningsgenstande af mærkerne Hugo Boss og Tommy Hilfiger, inden de igen forlod stedet.

Der var dog vidner, der så de tre mænd stikke af i en hvid varevogn uden vindue i varerummet og køre ad Bredgade mod syd. Politiet er nu ved at sikre sig overvågningsvideo fra stedet, så man måske kan få et mere fyldestgørende signalement af de tre indbrudstyve.

Politiet hører gerne fra flere eventuelle vidner på telefon 1-1-4.

I butikken måtte man møde meget tidligt ind for at få sat skik på det rod, som tyvene efterlod.

Allerede klokken 4.00 begyndte medindehaver Carsten Andersen at rydde op.

Desuden blev der sat en plade foran den knuste rude, men indbruddet kommer butikken til at døje med længe.

Der var nemlig meget knust glas, og trods grundig støvsugning er det svært at få det hele samlet op med det samme.

Rettelse: Dagbladet skrev i første omgang, at der var stjålet tøj for 100.000 kroner. Det viser sig at være en misforståelse, da der endnu ikke er et endeligt overblik over det samlede beløb for tyvekosterne.