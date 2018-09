Natteravnene kan være på vej mod lukning

Ringkøbing: Knap var Natteravnene atter landet i Ringkøbing, før ordningen kan være på vej til at lukke igen.

Fonden for Socialt Ansvar, der står bag Natteravnene, står nemlig til at miste sin satspuljebevilling på fire millioner kroner om året, skriver Altinget.

Fondens administrerende direktør Thit Aaris-Høeg bekræfter, at den er lukningstruet, men at man knokler for at finde en alternativ løsning.

Hun siger desuden, at der er midler til at køre fondens i alt syv projekter, hvoraf Natteravnene er et, videre et stykke tid, men at pengene vil slippe op på et tidspunkt, og de velkendte gulsorte jakker derfor kan være fortid.

Natteravnene genopstod i Ringkøbing i marts, da gymnasieeleven Anders Klinkby Rostbøll efter en fest i januar i år omkom. Derudover er der Natteravne i Skjern og Søndervig.