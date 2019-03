Skjern: For en ung mand i Skjern havde weekendens fest varet lige lovligt længe. Han blev nemlig snuppet natten til mandag klokken 1.15 af politiet på Ringvejen i Skjern, fordi man mistænkte narkokørsel. Det viste sig at holde stik, da den 21-årige mand blev testet positiv for kokain.