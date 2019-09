Nationalpark vil kopiere Ebeltoft: Her er sjældne sommerfugle flyttet til byen

EBELTOFT: Nemt og meget billigt.

Sådan er erfaringerne fra BiodiverCity-projektet i Ebeltoft, som måske skal kopieres i Skjern og Tarm.

Ebeltoft er en del af Nationalpark Mols Bjerge, og nok er Ebeltoft kendt for sine kulturhistoriske kvaliteter, men i de senere år har byen fået en ekstra streng at spille på som en by, der også skaber mere biodiversitet.

Sjældne sommerfugle er flyttet til byen, fordi planter som blåklokker og gul snerre har fået plads at gro i området.

I Ebeltoft har man store erhvervsarealer, der aldrig er blevet bebygget. Ved at droppe græsslåningen fra april til september kommer naturtyperne fra den øvrige nationalpark frem inde i byen.

Til gengæld sætter Nationalpark Mols Bjerge et info-skilt op ved arealerne, så de besøgende kan lære noget om den natur, der er dukket op. Info-skiltet er stort set den eneste udgift ved projektet.

Skulle Ebeltoft blive ramt af en enorm erhvervsudvikling, der kræver, at arealerne inddrages til nyt byggeri, så kommer der ingen naturbeskyttelse, der hindrer det.

Ordningen er helt frivillig, og ejerne af arealerne kan droppe den fra dag til dag.

- Jeg har haft henvendelser fra virksomheder, der gerne vil være med. De har nok også set, at de kunne spare en havemands tid, fortæller Jens Reddersen, biolog hos Nationalpark Mols Bjerge.

Biodiversitet er oppe i tiden, og derfor er der også forståelse for det lidt vildere look i Ebeltoft.

- Jeg har aldrig hørt andet end positive bemærkninger fra turisterhvervet, siger Jens Reddersen.