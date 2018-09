Nationalpark: Lokker ny minister med fisketur ved Skjern Å

Borgmester Hans Østergaard (V) har inviteret miljø- og fødevareministeren til Vestjylland for at afprøve fiskevandet i Skjern Å og høre om de kommunale nationalparkdrømme.

Skjern Å: Slå til nu.

Sådan sagde det radikale folketingsmedlem Andreas Steenberg forleden, hvor han opfordrede Ringkøbing-Skjern Kommune til at benytte sig af, at den Nationalpark Skjern Å-skeptiske Esben Lunde Larsen (V) er blevet afløst af Jakob Ellemann-Jensen (V).

Nu viser det sig, at borgmester Hans Østergaard (V) allerede har haft snøren uden efter den nye, naturbegejstrede minister.

Kort efter sommerferien sendte borgmesteren en invitation til Jakob Ellemann-Jensen i anledning af hans første 100 dage som minister.

I brevet beder han ministeren om at pakke waders og fiskegrej og tage en tur til Skjern Å for at fiske og for at høre mere om det naturområde, som Ringkøbing-Skjern drømmer om at gøre til landets nationalpark nummer seks.

"Jeg ved, at du er en ivrig lystfisker, så du kender sikkert både den berømte Skjern Å-laks, det genslyngede vandløb og den vidtstrakte natur omkring Danmarks vandrigeste å og eneste floddelta. Herudover er skydeterrænet i Borris, som du jo nok kender fra din tid i Forsvaret, Danmarks største hedeareal og hjemsted for både svævende havørne, sky oddere, sjælden rosmarinlyng og stenaldergravhøje", lyder det i brevet fra borgmesteren.

Brevet slutter med en invitation til at dukke op, inden fiskesæsonen slutter midt i oktober.

Uanset, hvor fristet Jakob Ellemann-Jensen har været af invitationen, svarer han, at kalenderen desværre er booket op resten af året, men han vil gerne komme til foråret.

Det er Hans Østergaard helt med på. Derfor er der nu sat et kryds i både borgmesterens og ministerens kalender til marts.