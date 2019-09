Narkokørsel og store fartoverskridelser: 19-årig må vinke farvel til kørekort i syv år

TARM: En ung mand fra Tarm-området er ved at komme på rette vej med sit liv, efter at han har været på afveje. Det kom frem ved retten i Herning, da den 19-årige for nylig skulle stå til ansvar for flere lovovertrædelser i 2018, som vil påvirke ham i mindst syv år frem i tiden.

I dag er den unge mand flyttet sammen med sin kæreste og har fået fast arbejde. I sommeren 2018 blev han gentagne gange blev standset af politiet, fordi han kørte bil, selvom han havde taget narkotika.

Første gang han blev standset var dog ikke med stoffer i blodet. Her havde han til gengæld alt for travlt, da han var på vej til Struer en juniaften. Han kørte med mindst 122 kilometer i timen ad Holstebrovej og overhalede to biler på trods af et forbud mod at overhale. Desuden blev han målt med mindst 100 kilometer i timen på Hanningvej ved Hanning, hvor fartgrænsen er 50 kilometer i timen.