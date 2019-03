Næsten 600 mennesker til nationalparkmøde

Skjern: Der var dækket op til og lavet smagsprøver til 500 mennesker, da det fælleskommunale nationalparkudvalg onsdag aften havde inviteret til informationsmøde om en måske kommende nationalpark.

Tilstrømningen var dog så stor, at der måtte hentes flere stole ind og hurtig laves flere smagsprøver.

Borgmester hans Østergaard er formand for nationalparkudvalget og han slog allerede ved mødets start fast, at nøgleordene for udvalgets arbejde er åbenhed, dialog og frivillighed. Og den kortskitse, der ville blive vist, var kun et oplæg.

Journalist Mette Walsted Vestergaard var moderator på mødet og bad som noget af det første, alle lodsejere med jord i eller op til det skitserede område om at række en hånd i vejret. Mellem en fjerdedel og en femtedel af deltagerne ejer jord, der kan blive berørt af nationalparkplanerne.

Viceborgmester Kristian Andersen præsenterede visionerne for Nationalpark Skjern Å.

- Det handler om frivillighed, dialog og enighed. Vi har en historik omkring nationalparken, men nu trækker vi en streg i sandet og starter forfra. Vi skal have en dialog, så vi samlet kan komme med et forslag til Christiansborg. Der skal være en balance mellem natur, landbrug og oplevelser. Der skal være en gensidig lydhørhed, sagde Kristian Andersen.

Lars Foged sidder som borgerrepræsentant i nationalparkudvalget.

- Jeg var også med sidste gang, hvor der blev arbejdet for en nationalpark. Denne gang er man startet low og slow og har involveret mange flere.

Viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen fra Herning Kommune præsenterede udkastet til kortskitse.

- Det er lavet ud fra nogle principper om at inddrage Natura 2000-områder, for eksempel det meste af Ringkøbing Fjord. Desuden er §3-arealer med, for eksempel enge moser, heder og overdrev. De fredede områder er også med, for eksempel Værnengene. Arealer indenfor sø- og åbeskyttelseslinier er også med samt lavbundsarealer. Kulturmiljøer som Dejbjerg Hede er også med, byerne i området er med og som et sidste princip har vi valgt, at arealet skal være sammenhængende. Det giver tilsammen kortskitsen, forklarede Anne Mette Bang Rasmussen.

Mange lodsejere vil måske være interesserede, hvis der kan blive sat gang i en jordfordeling, så landmænd kan afgive lavbundsarealer mod at få noget andet jord, men hvor skal pengene komme fra?

- Der er jo blandt andet afsat 70 millioner kroner til beskyttelse af Ringkøbing Fjord, de penge kunne måske være en del af finansieringen, påpegede borgmester Hans Østergaard.

Formanden for den lokale landboforening, Søren Christensen, var overbevist om, at pengene godt kan findes og han glædede sig over aftalen mellem Danmarks Naturfredningsforening og landbruget om jordfordeling.

Søren Christensen kunne godt være bekymret for, at Ringkøbing Fjord skulle være en del af nationalparken, fordi den afvander et meget stort område.

Efter mødet havde borgmester Hans Østergaard en tro på, at det denne gang kunne lykkes at få en nationalpark.

- Det bliver ingen walk-over. Det vil kræve mange kopper kaffe og møder med lodsejere, men der er sket noget, siden der sidst blev arbejdet for en nationalpark. Der er erfaringer fra andre parker, hvor der ikke er kommet flere restriktioner for landmændene. Klima står højere på dagsordenen. Kommer vi med et fælles oplæg, tror jeg også at politikerne på Christiansborg vil være lydhøre.