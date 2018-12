Nærhed vinder nye medlemskaber i landbruget

- Det betyder rigtig meget, at formanden kommer ud i vores område. Helt ud hvor vi er, og at han ved, hvad der rør sig. Det føles godt, at medlemmerne bliver bakket op, og at de lytter til os, siger Morten Karlsen i en pressemeddelelse fra Vestjysk Landboforening.

I april 2016 brugte han og konen 20 millioner og sprang ud i en malkekvægproduktion med robot og 210 jerseykøer med 150 hektar jord, hvoraf de 50 hektar er lejet. For Morten Karlsen er det helt afgørende, at han mærker, at landbrugets organisationer bakker op om erhvervet og fagligheden.

De ser os i øst

I oktober havde Vestjysk Landboforening arrangeret en udflugt til Brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer på Axelborg i København for en stor del af de nyetablerede landmænd i Vestjylland. Her gjorde det indtryk, at landbrugets hovedsæde arbejder for at tale til forbrugerne og gå imod fake news.

- Det gør ondt i sjælen, når forskellige grupper beskylder os for alt muligt forkert. Faktum er, at jeg hver morgen står jeg op og glæder mig til at komme ud til mine dyr. Jeg passer dem godt, og jeg leverer gode sunde afgrøder og kvalitetsmælk, som resten af verden er vilde med at købe, siger Morten Karlsen i pressemeddelelsen.